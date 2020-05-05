ديبالا يكسر صمته ويعرب عن اشتياقه لكرة القدم

كسر المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي حاجز صمته الذي فُرض عليه جراء إصابته المتكررة بفيروس كورونا ووضعه في الحجر الصحي لفترة تجاوزت الشهر، مؤكداً أنه لم يكن يتخيل أنه سيشعر بكل هذا الاشتياق لممارسة كرة القدم.

وقال نجم المنتخب الأرجنتيني، في مقابلة مباشرة معه عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام : "سأقول الحقيقة ، لم أفكر أبداً في أنني سأفتقد اللعب والتمرين بهذا الشكل".

"أشعر أنني بحاجة إلى التدرب، ورؤية زملائي وأصدقائي في الفريق، وعلى الأقل لمس الكرة لأن الممارسة والتدرب في المنزل لا تغني عن التدريب في أجواء حقيقية".

وأضاف اللاعب "أحتاج أن أرتدي حذائي وأركض وأحرز هدفاً، كما أقول دائمًا ، عندما تكون شغوفاً، فإنك تهتم بكرة القدم بشكل مضاعف".

ويمثل ديبالا حالة خاصة مقارنة بزملائه من اللاعبين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، خاصة زميليه في الفريق ماتويدي وروغاني حيث أعلن يوفنتوس عن تعافي الاثنين من أعراض الفيروس بشكل كامل بينما لازال ديبالا يكافح للتغلب عليه وإعلان شفائه بشكل كامل، حيث كانت تقارير إعلامية إيطالية قد أكدت في الأسبوع الماضي أن فحوصات نجم فريق السيدة العجوز جاءت إيجابية للمرة الرابعة خلال 6 أسابيع منذ تعرضه للوباء في أول مرة.

وكان ديبالا قد أعلن رسمياً عن إصابته بـ"كوفيد 19" في الحادي والعشرين من آذار/مارس الماضي، وهو يلتزم بإجراءات العزل والحجر الصحي من وقتها.

واستطرد اللاعب الأرجنتيني في الحديث عن مشاعره في الوقت الحالي حيث قال: " لقد مر وقت طويل دون ممارسة كرة القدم وما يحدث حالياً ليس مثل العطلة التي تأخذها لترتاح لفترة من الوقت، لقد بدأ الأمر بالحديث عن الراحة لأسبوع ثم امتدت لأسبوعين ثم ثلاثة، أتدرب منفرداً هنا ولكن الأمر ليس نفسه مثلما أكون مع الفريق".

ويبدوا أن اشتياق ديبالا لكرة القدم وأجواء التواجد في ناديه قد ازداد خاصة مع سماح الحكومة الإيطالية للأندية بإعادة فتح مراكز التدريب فيها بداية من الاثنين، وهو ما جعل فريق السيدة العجوز يطلب من لاعبيه خاصة المتواجدين خارج إيطاليا بالعودة استعداداً للانخراط في التدريبات الفردية، علماً بأنهم سيخضعون للحجر الصحي لمدة أسبوعين في مدينة تورينو مقر الفريق.

وكان الدوري الإيطالي توقف في العاشر من آذار/مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، ويتصدر يوفنتوس حالياً ترتيب فرق البطولة بعد انتهاء 26 مرحلة برصيد 63 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن لاتسيو.



