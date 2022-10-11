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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
الدوري الإيطالي

ديبالا يخضع لفحوص إضافية لتحديد مدى إصابته

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سيخضع المهاجم الأرجنتيني الدولي باولو ديبالا لصورة بالرنين المغناطيسي، لتحديد خطورة إصابة بفخذه تعرض لها في مباراة فريقه روما ضد ليتشي الأحد ضمن الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك قبل شهر ونصف من انطلاق مونديال قطر 2022.

AFP

وقال متحدث باسم فريق العاصمة: "سيخضع لتصوير بالرنين المغناطيسي الثلاثاء أو الأربعاء"، دون تأكيد غيابه على الاقل: لمدة شهر، بحسب ما أعلنت الصحف الإيطالية عقب الفحوص الأولية التي خضع لها اللاعب.

وأصيب ديبالا (28 عاماً) على مستوى العضلة رباعية الرؤوس (كوادريسيبس) لفخذه الأيسر، عندما كان يسجل ركلة جزاء لسادس ترتيب الدوري ضد ليتشي (2-1) في "سيري أ".

خرج صاحب 43 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين بعد الهدف وآثار الألم بادية على وجهه. بعد المباراة، قال مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو: "أشعر بأنه موجوع، لست طبيباً ولم اتصل بهم، لكن بحسب خبرتي وبعد التحدث مع باولو، ستكون الأمور صعبة".

وتخوض الارجنتين، بطلة العالم 1978 و1986، مباراتها الأولى في كأس العالم ضد السعودية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، ثم تلتقي المكسيك وبولندا في دور المجموعات.
 

المنتخب الأرجنتيني روما الدوري الإيطالي باولو ديبالا
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