ديبالا يخضع لفحوص إضافية لتحديد مدى إصابته

وقال متحدث باسم فريق العاصمة: "سيخضع لتصوير بالرنين المغناطيسي الثلاثاء أو الأربعاء"، دون تأكيد غيابه على الاقل: لمدة شهر، بحسب ما أعلنت الصحف الإيطالية عقب الفحوص الأولية التي خضع لها اللاعب.

وأصيب ديبالا (28 عاماً) على مستوى العضلة رباعية الرؤوس (كوادريسيبس) لفخذه الأيسر، عندما كان يسجل ركلة جزاء لسادس ترتيب الدوري ضد ليتشي (2-1) في "سيري أ".

خرج صاحب 43 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين بعد الهدف وآثار الألم بادية على وجهه. بعد المباراة، قال مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو: "أشعر بأنه موجوع، لست طبيباً ولم اتصل بهم، لكن بحسب خبرتي وبعد التحدث مع باولو، ستكون الأمور صعبة".

وتخوض الارجنتين، بطلة العالم 1978 و1986، مباراتها الأولى في كأس العالم ضد السعودية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، ثم تلتقي المكسيك وبولندا في دور المجموعات.

