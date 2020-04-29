خيارات استئناف الدوري الإيطالي تقلّ يوماً بعد يوم

وفي مقابلة مع قناة "7"، قال سبادافورا "أرى مساراً يضيق أكثر فأكثر بشأن استئناف الدوري. لو كنت مكان رؤساء الأندية سأفكر تحديداً بتنظيم الأمور لعودة آمنة الموسم المقبل الذي من المقرر أن يبدأ في نهاية آب/أغسطس".

وأضاف "القرارات التي تقوم دول أخرى باتخاذها كفرنسا مثلاً بالأمس، قد تدفع إيطاليا إلى سلوك هذا النهج أيضاً ليصبح بعد ذلك نهجاً أوروبياً".

وكان رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب أعلن الثلاثاء أن "موسم 2019-2020 للرياضات الاحترافية لا يمكن أن يُستأنف" وذلك يعني ضرورة إيقاف الدوري الفرنسي.

واعتبر سبادافورا أن "الاجتماع المقبل لرابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالية قد يسفر عن مفاجأة، فأغلبية الأندية قد تطلب بإيقاف الموسم الحالي والاستعداد بشكل أفضل للموسم الجديد".

ودعت رابطة الدوري الإيطالي إلى اجتماع طارئ للجنتها التنفيذية الجمعة حيث من المقرر مناقشة هذه المسألة.

وتوقف الدوري الإيطالي في التاسع من آذار/مارس بسبب التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد لا سيما في شمال البلاد.

وأدى وباء "كوفيد-19" إلى وفاة أكثر من 27 ألف شخص في إيطاليا.

وقررت الحكومة الإيطالية الإحد السماح لرياضيي النخبة معاودة التمارين، للرياضات الفردية في الرابع من إيار/مايو، وللرياضات الجماعية في 18 منه كما أعلن رئيس الوزراء.

وقال رئيس الوزراء جوسيبي كونتي في مؤتمر مخصص للكشف عن تفاصيل عودة الحركة في البلاد أنه اعتباراً من الرابع من أيار/مايو، "سيتم السماح بالتدريبات لكن من دون تجمعات وخلف أبواب موصدة".

أما بالنسبة إلى الرياضات الجماعية، فإن "الضوء الأخضر" أعطي اعتباراً من 18 أيار/مايو.

وكانت السلطات الكروية في البلاد أعربت عن رغبتها في إكمال موسم 2019-2020 وأمهلت نفسها مهلة أقصاها الثاني من آب/أغسطس من أجل ذلك.

وبحسب استفتاء أجرته وكالة "اي جي أي"، فإن اثنين على ثلاثة إيطاليين يرفضون عودة منافسات كرة القدم بسبب الحالة الصحية في البلاد.