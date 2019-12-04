خضيرة يبتعد ثلاثة أشهر عن يوفنتوس

وخضع بطل العالم 2014 لجراحة في بلده ألمانيا.

وقال يوفنتوس في بيان "حققت الجراحة نجاحاً كبيراً وسيكون اللاعب قادر على البداية في إعادة التأهيل فوراً".

وتابع "فترة التعافي مقدرة بثلاثة أشهر".

ولعب خضيرة (32 عاماً) دوراً هاماً مطلع الموسم في تشكيلة المدرب الجديد ماوريتسيو ساري.

وشارك خضيرة في 13 من مباريات يوفنتوس الـ14 وغاب عن المواجهة الأخيرة التي انتهت الاسبوع الماضي بالتعادل مع ساسوولو 2-2، ليخسر فريق "السيدة العجوز" أولى نقاطه على أرضه هذا الموسم وينزلق إلى المركز الثاني وراء إنتر.

وانضم لاعب شتوتغارت وريال مدريد الإسباني سابقاً إلى يوفنتوس في 2015 وأحرز معه لقب الدوري أربع مرات والكأس ثلاث مرات.