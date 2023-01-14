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الدوري الإيطالي

حظر جماهير نابولي وروما من المباريات الخارجية

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فرضت السلطات الإيطالية حظراً على حضور مشجعي فريقَي نابولي وروما للمباريات خارج ملعبيهما لمدة شهرين، بعد مشاجرة بينهم نهاية الأسبوع الماضي تسببت في حدوث فوضى على طريق سريع رئيسي في شمال البلاد.

reuters

شارك أنصار الألتراس من كلا الفريقين في معارك على الطريق السريع الرئيسي يوم الأحد الماضي، بعد أن التقوا في محطة خدمة "باديا آل بينو" في توسكانا في طريقهم إلى المباراتين ضد سمبدوريا وميلان، ما تسبب بطوابير من السيارات على امتداد 15 كيلومترًا.

يمتد الطريق السريع الملقب بـ "طريق الشمس الساطعة"، من نابولي في الجنوب إلى روما في الوسط ومن ثم شمالاً وصولاً إلى ميلانو، وهو أحد أهم الطرقات في البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها أمرت "بإغلاق مدرجات الجماهير الزائرة لمدة شهرين ابتداء من اليوم (السبت) في المباريات التي يلعب فيها نابولي وروما خارج الديار".

كما يمتد الحظر ليشمل بيع التذاكر في مدرجات أصحاب الأرض "للأشخاص الذين يعيشون في مقاطعتي نابولي وروما".

ولم يُمنع مشجعو الناديين الذين يعيشون في أماكن أخرى من البلاد من شراء التذاكر للمقاعد مع أصحاب الارض، وهو أمر شائع في المباريات في إيطاليا ونادرًا ما يؤدي إلى مشاكل.              
                  
 

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