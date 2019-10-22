جنوى يقيل مدربه أندرياتسولي ويعيّن موتا

وفاز الفريق الإيطالي بمباراة واحدة أمام فيورنتينا في الأول من أيلول/سبتمبر الماضي 2-1، وتعرض لخمس هزائم وتعادل مرتين أحدهما في المباراة الافتتاحية للدوري أمام روما 3-3، ما وضعه في المركز التاسع عشر قبل الأخير في لائحة الترتيب برصيد 5 نقاط.

وتعرّض جنوى الأحد لهزيمة مذلة أمام بارما 1-5، ما عجّل بإقالة أندرياتسولي (65 عاماً).

وسبق لموتا، البرازيلي الأصل ولاعب وسط منتخب إيطاليا السابق (37 عاما)، أن لعب مع الفريق خلال موسم 2008-2009، علماً بأنه مثل أيضا برشلونة الإسباني (2001-2007) ومواطنه أتلتيكو مدريد (2007-2008)، وإنتر ميلان الإيطالي (2009-2012) وباريس سان جيرمان الفرنسي (2012-2018)، وأشرف في الموسم الماضي على فريق تحت 19 عاما لنادي العاصمة الفرنسية.



