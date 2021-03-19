جنوى يقلب الطاولة على بارما ويعمّق جراحه

وكان بارما البادئ بالتسجيل عبر غراتسيانو بيلّي في الدقيقة 16، وقلب جنوى الطاولة في الشوط الثاني بتسجيله هدفين عبر جانلوكا سكاماكا في الدقيقتين 50 و69.

ووضع جنوى حدا لسلسلة من ست مباريات من دون انتصار (4 تعادلات وخسارتان) وحقق فوزه السابع هذا الموسم رافعا رصيده إلى 31 نقطة وصعد إلى المركز الثالث عشر مؤقتا بفارق الأهداف خلف بولونيا.

في المقابل، عاد بارما إلى سكة النتائج المخيبة التي أوقفها في المرحلة الماضية بفوزه على روما 2-صفر، فمني بخسارته الخامسة عشرة هذا الموسم وتجمّد رصيده عند 19 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.