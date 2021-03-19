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الدوري الإيطالي

جنوى يقلب الطاولة على بارما ويعمّق جراحه

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قلب جنوى الطاولة على مضيفه بارما وعمّق جراحه عندما تغلّب عليه 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

beIN SPORTS

وكان بارما البادئ بالتسجيل عبر غراتسيانو بيلّي في الدقيقة 16، وقلب جنوى الطاولة في الشوط الثاني بتسجيله هدفين عبر جانلوكا سكاماكا في الدقيقتين 50 و69.

ووضع جنوى حدا لسلسلة من ست مباريات من دون انتصار (4 تعادلات وخسارتان) وحقق فوزه السابع هذا الموسم رافعا رصيده إلى 31 نقطة وصعد إلى المركز الثالث عشر مؤقتا بفارق الأهداف خلف بولونيا.

في المقابل، عاد بارما إلى سكة النتائج المخيبة التي أوقفها في المرحلة الماضية بفوزه على روما 2-صفر، فمني بخسارته الخامسة عشرة هذا الموسم وتجمّد رصيده عند 19 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

جنوى الدوري الإيطالي بارما
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