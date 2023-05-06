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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإيطالي

جنوى يعود إلى دوري الأضواء

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عاد نادي جنوى العريق إلى مصاف أندية الدرجة الأولى في إيطاليا بعد موسم واحد في الثانية، بعد ضمانه المركز الثاني اثر تغلبه على أسكولي 2-1 السبت.

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وقبل مرحلتين على انتهاء الموسم، يتقدم جنوى بفارق 8 نقاط على باري الثالث الذي سقط في فخ التعادل على أرض مودينا 1-1.

ولحق جنوى الذي يشرف على تدريبه المهاجم الدولي السابق ألبرتو جيلاردينو، بالتالي بفروزينوني الذي ضمن صعوده حسابياً أيضاً الاثنين.
 

جنوى الدوري الإيطالي
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