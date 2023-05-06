جنوى يعود إلى دوري الأضواء

وقبل مرحلتين على انتهاء الموسم، يتقدم جنوى بفارق 8 نقاط على باري الثالث الذي سقط في فخ التعادل على أرض مودينا 1-1.

ولحق جنوى الذي يشرف على تدريبه المهاجم الدولي السابق ألبرتو جيلاردينو، بالتالي بفروزينوني الذي ضمن صعوده حسابياً أيضاً الاثنين.

