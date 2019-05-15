جنوى معروض للبيع

ويملك النادي الذي تأسس عام 1893، انريكو بريتسيوزي وهو رئيس أكبر شركة مصنعة لألعاب الأطفال في إيطاليا، منذ 16 عاماً.

وجاء في البيان "يعلن نادي جنوى للكريكيت وكرة القدم أنه منح تفويضاً لمجموعة اسيتا وهي شركة استشارات مالية متخصصة في تمويل الشركات للعمل كمستشار في عملية بيع الشركة".

وجاء الإعلان في ظل ابتعاد جنوى (36 نقطة) بفارق نقطة واحدة ومركز واحد فوق منطقة الهبوط بدوري الدرجة الأولى الإيطالي قبل مباراتين على نهاية الموسم.



واستحوذ بريتسيوزي على النادي في 2003 في ظل وجود الفريق في دوري الدرجة الثانية وصعد معه لدوري الدرجة الأولى بعدها بأربع سنوات ورسخ مكانته منذ ذلك الوقت كأحد أندية دوري الأضواء.

وفي الآونة الأخيرة، قرر بريتسيوزي بيع النادي بسبب سوء النتائج التي تسببت باحتجاجات من قبل الجماهير.