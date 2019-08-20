تأتي أهمية جدول مواعيد مباريات الدوري الإيطالي في ظل المنافسة الشرسة على اللقب بين يوفنتوس البطل ونابولي وصيفه وإنتر الذي تعاقد مع المحنّك أنطونيو كونتي قبل انطلاق الموسم.

جدول مواعيد مباريات الدوري الإيطالي هذا الموسم 2019 – 2020 كشف عن مواجهات قوية جداً في كل مرحلة بدءاً من الأسبوع الأول.



ويظهر في جدول مباريات الدوري الإيطالي ثلاث مباريات قوية على الأقل في كل أسبوع، إذا يكفينا التذكير بأن المرحلة الأولى احتوت لقاءات بين فيورنتينا ونابولي وسامبدوريا ولاتسيو وفيورنتينا ونابولي

وتنطلق مباريات الدوري الإيطالي التي ستكون منقولة حصرياً عبر beIN SPORTS في الرابع والعشرين من أب/أغسطس الحالي بلقاء مرتقب بين بارما ويوفنتوس.

أهم مباريات الدوري الإيطالي (المرحلة الأولى) الفريق الأول الفريق الثاني اليوم التوقيت بارما يوفنتوس السبت 19.00 فيورنتينا نابولي السبت 21.45 أودينيزي ميلان الأحد 19.00

وستقدم قنواتنا تغطية مميزة اعتدتم عليها في السنوات السابقة تشمل استديوهات تحليلية لأهم المباريات في كل أسبوع إضافة إلى التقارير المميزة عن الفرق وتحضراتها لمبارياتها المقررة وفقاً لجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وتتيح beIN SPORTS فرصة لمشتركيها ومشاهديها في الوطن العربي وشمال أفريقيا فرصة الإطلاع على أدق التفاصيل الخاصة بالفرق التي يشجعونها بفضل شبكة المراسلين الواسعة التي تملكها في إيطاليا.

ويتناوب مجموعة من معلقينا المميزين اللذين اعتدتم على التغني بعباراتهم والاستماع لكلماتهم، سيتناوبون على التعليق على أهم مباريات الدوري الإيطالي خلال الموسم.

ولن تكون تغطية beIN SPORTS لمباريات الدوري الإيطالي ترتبط بجدوله والبث التلفزيوني وحسب، بل سيقوم الموقع الإلكتروني بنشر أبرز الإحصائيات والمقالات الخاصة عن البطولة بالإضافة إلى تغطية حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.