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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

جانباولو مدرباً جديداً لتورينو

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بات ماركو جانباولو مدرباً جديداً لتورينو الايطالي بعقد لمدة سنتين كما أعلن النادي الشمالي الجمعة.

Reuters

وكان جامباولو أقيل من منصبه مدرباً لميلان الموسم الماضي وتحديداً في تشرين الأول/اكتوبر 2019 بعد سبع مباريات فقط.

وسبق لجامباولو أن أشرف على تدريب أندية كالياري، بريشيا، أميولي وسمبدوريا.

وتوج تورينو بطلاً للدوري الإيطالي سبع مرات آخرها عام 1976. 
                  
 

الدوري الإيطالي تورينو الإيطالي ماركو جامباولو
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