جانباولو مدرباً جديداً لتورينو

وكان جامباولو أقيل من منصبه مدرباً لميلان الموسم الماضي وتحديداً في تشرين الأول/اكتوبر 2019 بعد سبع مباريات فقط.
وسبق لجامباولو أن أشرف على تدريب أندية كالياري، بريشيا، أميولي وسمبدوريا.
وتوج تورينو بطلاً للدوري الإيطالي سبع مرات آخرها عام 1976.
وكان جامباولو أقيل من منصبه مدرباً لميلان الموسم الماضي وتحديداً في تشرين الأول/اكتوبر 2019 بعد سبع مباريات فقط.
وسبق لجامباولو أن أشرف على تدريب أندية كالياري، بريشيا، أميولي وسمبدوريا.
وتوج تورينو بطلاً للدوري الإيطالي سبع مرات آخرها عام 1976.
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