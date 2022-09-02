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الدوري الإيطالي

ثلاثية الهولندي كومبينرس تضع أتالانتا في الصدارة

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أهدى الهولندي تون كومبينرس فريقه أتالانتا فوزه الثالث في أربع مراحل، وذلك بتسجيله ثلاثية الفوز 3-1 على الضيف تورينو الخميس في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

Reuters


وبالأهداف الثلاثة التي سجلها في الدقائق 4+45 و84 من ركلتي جزاء و47، بات لاعب الكمار السابق البالغ 24 عاماً أول لاعب هولندي يسجل ثلاثية أو أكثر في الدوري الإيطالي منذ النجم الكبير ماركو فان باستن الذي سجل أربعة أهداف لميلان في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 وفق "أوبتا" للاحصاءات.

والأهم أنه أهدى فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني نقطته العاشرة من ثلاثة انتصارات وتعادل مع ميلان حامل اللقب، ليضعه في الصدارة بفارق الأهداف المسجلة أمام روما.

ومن جهته، لم يحل الهدف الذي سجله الكرواتي نيكولا فلازيتش (77) دون تجنيب تورينو هزيمته الأولى، ليتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الثامن.

وفي مباراة ثانية، تعادل بولونيا مع ساليرنيتانا 1-1.
 

أتالانتا الدوري الإيطالي تورينو
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