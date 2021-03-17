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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

تورينو يقلب الطاولة على ساسوولو

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قلب تورينو الطاولة على ضيفه ساسوولو وحقق فوزه الأول على أرضه هذا الموسم عندما تغلب عليه 3-2 الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

beIN SPORTS

وكان ساسوولو في طريقه إلى تحقيق فوز سهل عندما حسم الشوط الأول في صالحه بثنائية لمهاجمه الدولي دومينيكو بيراردي في الدقيقتين السادسة و38، لكن أصحاب الأرض ردوا بثلاثة أهداف في آخر ربع ساعة من اللقاء بينها ثنائية للمخضرم سيموني زازا.

وانتظر تورينو الدقيقة 77 لتقليص الفارق عبر زازا، وأدرك رولاندو ماندراغورا التعادل قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي (87)، قبل أن يخطف زازا هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الرابع لتورينو هذا الموسم والأول على أرضه في الدوري المحلي بعدما حقق ثلاثة انتصارات خارج قواعده على حساب جنوى 2-1 وبارما 3-صفر وكالياري 1-صفر.

ورفع تورينو رصيده إلى 23 نقطة وصعد إلى المركز السابع عشر، آخر المراكز المبقية في الدرجة الأولى، تاركا المركز الثامن عشر، أحد ثلاثة مراكز تؤدي إلى الدرجة الثانية الموسم المقبل، إلى كالياري (22 نقطة)، فيما تجمّد رصيد ساسوولو عند 39 نقطة في المركز الثامن.

ساسوولو الدوري الإيطالي تورينو
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