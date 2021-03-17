تورينو يقلب الطاولة على ساسوولو

وكان ساسوولو في طريقه إلى تحقيق فوز سهل عندما حسم الشوط الأول في صالحه بثنائية لمهاجمه الدولي دومينيكو بيراردي في الدقيقتين السادسة و38، لكن أصحاب الأرض ردوا بثلاثة أهداف في آخر ربع ساعة من اللقاء بينها ثنائية للمخضرم سيموني زازا.

وانتظر تورينو الدقيقة 77 لتقليص الفارق عبر زازا، وأدرك رولاندو ماندراغورا التعادل قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي (87)، قبل أن يخطف زازا هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الرابع لتورينو هذا الموسم والأول على أرضه في الدوري المحلي بعدما حقق ثلاثة انتصارات خارج قواعده على حساب جنوى 2-1 وبارما 3-صفر وكالياري 1-صفر.

ورفع تورينو رصيده إلى 23 نقطة وصعد إلى المركز السابع عشر، آخر المراكز المبقية في الدرجة الأولى، تاركا المركز الثامن عشر، أحد ثلاثة مراكز تؤدي إلى الدرجة الثانية الموسم المقبل، إلى كالياري (22 نقطة)، فيما تجمّد رصيد ساسوولو عند 39 نقطة في المركز الثامن.