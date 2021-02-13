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دوري أبطال أفريقيا
الدوري الإيطالي

تورينو يسقط في فخ التعادل أمام جنوى

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واصل تورينو عثراته بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه جنوى السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

beIN SPORTS

وهو التعادل الخامس على التوالي لتورينو والسادس في مبارياته السبع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، والحادي عشر هذا الموسم، علماً بأنه حقق فوزين فقط حتى الآن وكانا خارج قواعده، الأول على حساب جنوى 2-1 في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والثاني على مضيفه بارما بثلاثية نظيفة في الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي.

ورفع تورينو رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع عشر.

في المقابل، حقق جنوى التعادل الأول بعد ثلاث انتصارات متتالية، والثاني في مبارياته الست الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة، فرفع رصيده إلى 25 نقطة منفرداً بالمركز الحادي عشر.

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