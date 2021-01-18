English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإيطالي

تورينو يتخلى عن مدربه جامباولو

من قبل

أعلن تورينو الإثنين التخلي عن خدمات مدربه ماركو جامباولو بعد التعادل في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم مع سبيتسيا في الدوري الإيطالي، ما أبقاه مهددا بالهبوط في المركز الثامن عشر.

AFP

ووصل جامباولو إلى تورينو في بداية الموسم الحالي، لكن مشواره لم يدم طويلا وسيستبدل على الأرجح بدافيدي نيكولا، ابن الـ47 عاما الذي أقيل هذا الصيف من تدريب جنوى بعد ثمانية أشهر فقط على توليه المهمة.

وأفادت وسائل إعلامية إيطالية عدة بأن نيكولا الذي كان مع الفريق في الدرجة الثانية موسم 2005-2006، تواجد بعد ظهر الإثنين في الحصة التمرينية.

ومن دون أن يعلن رسميا عن اسم البديل، قال تورينو في بيان عن "تسريح ماركو جامباولو من مهمته كمدرب للفريق الأول. يشكر النادي جامباولو وطاقمه على احترافهما والالتزام الذي أظهراه خلال هذه الأشهر".

وفقد جامباولو (53 عاما) وظيفته للمرة الثانية في غضون موسمين بعدما خاض أيضا تجربة وجيزة مع ميلان الموسم الماضي قبل أن يقال بعد أربعة أشهر وسبع مباريات فقط في تشرين الأول/أكتوبر 2019.                            

الدوري الإيطالي تورينو ماركو جامباولو
السابق تقارير - إنتر يعتزم تغيير اسمه
اقرأ
تقارير - إنتر يعتزم تغيير اسمه وشعاره
التالي ميلان ينفرد بالقمة بهدفي زلاتا
اقرأ
ميلان ينفرد بالقمة بهدفي زلاتان

آخر الأحداث