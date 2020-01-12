تورينو يتجاوز بولونيا بصعوبة

في المباراة الأولى، سجل الإسباني أليخاندرو بيرينخوير هدف الفوز لتورينو بعد عرضية للقائد أندريا بيلوتي في الدقيقة 11 من اللقاء الذي شهد سيطرة للضيوف الذين فشلوا في استغلال الفرض التي أتيحت لهم.

وارتقى تورينو إلى المركز السابع في "سيري أ" برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين عن كالياري الذي يحتل المركز السادس، أحد المركزين المؤهلين إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وقال بيلوتي بعد اللقاء "فوز اليوم مهم جدا، لأنه يعطينا الاستمرارية"، بعد تفوق تورينو على روما في عقر داره في الملعب الأولمبي (2-صفر) في المرحلة السابقة.

في المباراة الثانية، عاد رجال المدرب كلاوديو رانييري من تأخر للفوز بنتيجة 5-1 على بريشيا، حيث سجل كل من البولندي كارول لينتي (34)، التشيكي جاكوب جانكتو (45+3)، فابيو كوالياريلا (96 من ركلة جزاء و90+2)، وجيانلوكا كابراري أهداف اصحاب الارض بعدما تقدم الضيوف عن طريق الفنزويلي جون شانسيلور (12).

ورفع سامبدوريا رصيده إلى 19 نقطة في المركز 16 متقدما بأربع نقاط عن ليتشي الثامن عشر الذي يحتل أول مراكز الهبوط.

وقال المدرب كلاوديو رانييري "لقد بدأنا نبتعد عن منطقة الهبوط، ولكننا لا زلنا على مقربة منها ويجب أن نستمر (في التحسن)".

في فلورنسا، انتظر فيورنتينا حتى الدقيقة 82 ليمنحه الأرجنتيني جيرمان بيتزيلا الفوز على سبال متذيل الترتيب، ليحقق الفريق فوزه الاول تحت اشراف جوسيبي ياكيني الذي خلف فينتشينزو مونتيلا في أواخر العام الفائت.

ورفع الفريق البنفسجي رصيده الى 21 نقطة في المركز الرابع عشر.

هذا وحقق أودينيزي فوزه الثالث تواليا بانتصاره على ضيفه ساسوولو بثلاثية نظيفة ليرتقي الى المركز12 برصيد 24 نقطة.

وسجل ستيفانو اوكاكا (14)، السويدي كين سيما (68) والأرجنتيني رودريو دي بول (90) أداف أصحاب الارض.