تمديد موسم الدوري الإيطالي حتى 20 آب/أغسطس

وقال الاتحاد في بيان "أبدى الاتحاد الإيطالي رغبته باستئناف وإنهاء البطولات الوطنية المحلية كحد أقصى في تاريخ 20 آب/أغسطس في الدرجات الاولى والثانية والثالثة".

كما قرر إطلاق موسم 2020-2021 في الأول من أيلول/سبتمبر.

وتوقفت جميع الدوريات في إيطاليا في 9 آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووافقت الحكومة الإيطالية الثلاثاء على استئناف التدريبات الجماعية لأندية كرة القدم المحترفة، وقد يعاود دوري الدرجة الأولى نشاطه في منتصف حزيران/يونيو.

وأشار بيان الاتحاد الأربعاء إلى أنه سيحدد قبل معاودة النشاط قوانين سيطبقها في حال تم تعليق النشاط مجددا.

وفي هذه الحالة، ينوي الاتحاد "إقامة مراحل وجيزة من مباريات الـ"بلاي أوف" من أجل تحديد نتائج المسابقات وأيضا بما يتعلق بمسألتي الصعود والهبوط".

كما سيضع الاتحاد قوانين في حال وضع حد نهائي للموسم الحالي والتي "تتضمن بكل الأحوال مسألتي الهبوط والصعود".

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري المحلي متقدما بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو.