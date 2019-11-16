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تصفيات يورو 2020
الدوري الإيطالي

تقارير: كونتي يتسلم ظرفاً فيه تهديدات ورصاصة !

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أوردت العديد من التقارير الإيطالية خبراً صادماَ لعشاق كرة القدم مفاده استلام مدرب إنتر أنطونيو كونتي لظرف احتوى على بعض التهديدات ورصاصة.

AFP

وذكرت كوريري ديلا سيرا اليوم السبت أنّ كونتي العائد إلى إيطاليا لتدريب إنتر استلم ظرفاً "مجهول المصدر" أمام منزله تضمن بعض عبارات التهديد ورصاصة.

وأشارت التقارير إلى أنّ كونتي اتخذ المزيد من الإجراءات الأمنية حول منزله وسط اهتمام كبير من إنتر العائد للمنافسة بقوة على لقب الدوري الإيطالي تحت قيادة مدرب منتخب إيطاليا السابق.

وتعاملت الشرطة مع الحادثة بجدية وستحاول معرفة مصدر التهديد من خلال التعرّف على بصمات اليد علماً أنها تعتقد بأنّ الغرض من الظرف المرسل لفت النظر لا أكثر.

وخاض كونتي عدة تجارب تدريبية في العديد من أبرز أندية العالم وكان تدريبه لإنتر مثيراً للجدل خاصة وأنّه سبق واستلم تدريب يوفنتوس وحقّق معه عدة نجاحات قبل أن يذهب لتدريب إيطاليا ومن ثم تشيلسي الإنكليزي.

إنتر يوفنتوس أنطونيو كونتي
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