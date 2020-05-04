تقارير: طائرة رونالدو تحلق نحو تورينو

ولم يسمح لطائرة كريستيانو رونالدو الخاصة يوم أمس الأحد في الإقلاع من مطار مدريد وتم رفض طلب إقلاعها ثلاث مرات قبل منح الضوء الأخضر للإقلاع نحو مطار فونشال في ماديرا حيث كان مقررا أن يستقل رحلة خاصة إلى تورينو.

لكن في وقت مبكر من مساء اليوم، تم التأكيد حسب "جورنال دي ماديرا" أن رونالدو وصل إلى ماديرا استعدادا للطيران إلى تورينو.

وأفاد موقع "فوتبول إيطاليا" ومصادر إيطالية أخرى أن طائرة رونالدو Gulfstream G200 قد غادرت فونشال وحيث يتضح من مواقع رصد الطائرات حول العالم أنه متجه نحو شمال إيطاليا تحديداً إلى تورينو.

كما انتشر فيديو على يوتيوب يشير إلى مغادرة طائرة رونالدو لماديرا.

ولم يتم التأكيد من أي مصدر رسمي حتى الآن.

وتوقف الدوري الإيطالي منذ التاسع من أذار/مارس ويرغب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري في استكمال الموسم رغم أن الحكومة الإيطالية قالت إنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستسمح بذلك.

وأعطت الحكومة الإذن للفرق المحترفة بالمران الجماعي اعتباراً من 18 أيار/مايو مع ضرورة اتباع ارشادات التباعد الاجتماعي في حين ستعود التدريبات الفردية في المراكز الخاصة بالنوادي يوم 4 أيار/مايو.