تقارير تتحدث عن قرب رحيل أليغري عن يوفنتوس

وأشارت العديد من وسائل الإعلام الإيطالية أن أليغري سيعقد اجتماعاً هاماً مع أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس لتحديد استراتيجية التعاقدات في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وأن المدرب الإيطالي سيتخذ قراره بناء على هذا الاجتماع.

وعلى الرغم من ذلك فقد أكد مراسل شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية أن أليغري قد اتخذ قراره النهائي وأنه بصدد إعلانه الرحيل عن تدريب يوفنتوس في الأيام القليلة القادمة.

ويعد أنطونيو كونتي مدرب الفريق سابقاً والذي توج بلقب الدوري الإنكليزي مع تشيلسي موسم 2016-2017 وبكأس الاتحاد الإنكليزي موسم 2017-2018 من أبرز المرشحين لقيادة فريق السيدة العجوز إذا ما رحل أليغري عن قيادته، علماً أنه أحرز لقب الدوري مع يوفنتوس 3 مرات متتالية مواسم (2011-2012 و2012-2013 و2013-2014).

وشهدت مسيرة أليغري مع يوفي نجاحاً كبيراً على الصعيد المحلي حيث فاز مع الفريق بلقب الدوري 5 مرات وبلقب الكأس 4 مرات إضافة إلى حصد لقب كاس السوبر الإيطالية عامي 2015 و2018، كما نجح في قيادة الفريق مرتين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2015 و2017.