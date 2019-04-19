تغريم باكايوكو وفرانك كيسييه

أفادت تقارير صحافية إيطالية الجمعة أن الاتحاد المحلي لكرة القدم فرض غرامة مالية قدرها 86 ألف يورو (97 ألف دولار) على نادي ميلان ولاعبَيه الفرنسي تييمويه باكايوكو والإيفواري فرانك كيسييه، لقيامهما بالتلويح بقميص مدافع لاتسيو فرانشيسكو أكيربي بعد فوز فريقهما 1-صفر على خصمه الذي يعد من أبرز منافسيه على المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأشارت "غازيتا ديلو سبورت" و"سكاي سبورت إيطاليا" إلى أن ميلان توصل مع الاتحاد الإيطالي إلى اتفاق يقضي بدفع الغرامة التي قسمت كالآتي: 33 ألف يورو عن كل لاعب و20 ألفاً عن النادي، وتم تخفيض الغرامة بمقدار الثلث بعدما وافق النادي اللومباردي على دفعها فوراً.

وكان مدافع لاتسيو أكيربي أثار حفيظة اللاعبين عندما صرح قبل المباراة بأن "لا مجال للمقارنة" بين الفريقين.

ولكنه أقر لاحقاً أنه عمد الى تبديل قميصه مع لاعب وسط ميلان باكايوكو المعار من تشيلسي الانكليزي لـ "إنهاء هذه المسألة"، لكنه شعر بالغضب عندما رفع اللاعبان القميص عالياً وكأنهما يحملان كأساً، أمام مشجعي ميلان على ملعبه، في ختام المباراة التي أقيمت السبت الماضي ضمن المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي.

وتقدم كيسييه مسجل هدف الفوز من ركلة جزاء، باعتذار في وقت لاحق عما جرى، مؤكداً أن الأمر كان "مجرد دعابة، لا أكثر".

وانتهى اللقاء بين الفريقين بتوتر بين لاعبي الفريقين اللذين يستعدان لخوض لقاء جديد على ملعب سان سيرو نفسه، وذلك في نصف نهائي كأس إيطاليا في 24 نيسان/أبريل الحالي.

وأشار مدرب ميلان جينارو غاتوسو خلال مؤتمر صحافي الجمعة عشية لقاء فريقه أمام بارما ضمن الجولة 33 من الدوري "قيل الكثير بشأن هذه الحادثة، لقد أخطأنا واعتذرنا. لا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك".