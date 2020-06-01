تشالهانوغلو: زلاتان إبراهيموفيتش ليس مغروراً

وعاد إبراهيموفيتش (38 عاماً)، إلى ميلان في شهر كانون الأول/ يناير وسجل أربعة أهداف في 10 مباريات خاضها، قبل إيقاف الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتعرض إبرا لإصابة في ربلة الساق اليمنى قبل أيام، أكد ناديه أنها ليست بالغة دون أن يحدد فترة غيابه المتوقعة، وذلك قبل استئناف الدوري الإيطالي.

إصابة زلاتان ليست بالغة

وقال تشالهانوغلو في تصريح لقنواتنا beIN SPORTS: "إنه ليس لاعباً جديداً في نادينا، إنه لاعب عالمي ومتمرس الخبرة، إنه نجمنا، لقد شاركنا خبراته وطموحاته وعقليته وقدم لنا كل مساعدة ممكنة وبكل احترام على أرض الملعب".

وتابع اللاعب التركي مديحه لزميله فقال "في الخارج يرونه مغروراً، لكنه ليس كذلك، إنه ودود للغاية، ومتعاطف للغاية، ويبارد بالمزاح على الفور، من الرائع قضاء الوقت معه".

يذكر أن الدوري الإيطالي لكرة القدم توقف في آذار/ مارس الماضي ومن المقرر استئناف مراحله في 20 حزيران/ يونيو. ويحتل ميلان المرتبة السابعة على لائحة الترتيب التي يتصدرها يوفي.