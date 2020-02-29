تأجيل مباريات الدوري الإيطالي بسبب فيروس "كورونا" February 29, 2020 12:26 تأجيل كل مباريات الدوري الإيطالي التي كان من المقرر إقامتها دون جمهور ومن بينها قمة يوفنتوس وإنتر إلى 13 مايو المقبل. Reuters الدوري الإيطالي السابق بعد حجبه للجماهير.. فيروس "كور اقرأ التالي آخر الأحداث February 29, 2020 12:26 تأجيل مباريات الدوري الإيطالي بسبب فيروس "كورونا" February 28, 2020 19:18 بعد حجبه للجماهير.. كورونا يلغي المؤتمرات الصحفية February 28, 2020 10:08 لاتسيو لصدارة موقتة نادرة قبل قمة يوفنتوس-انتر February 27, 2020 22:27 فيروس كورونا يحجب الجماهير عن قمة يوفنتوس - إنتر February 24, 2020 22:43 مباريات في إيطاليا دون جمهور أبرزها قمة إنتر-يوفي February 24, 2020 19:43 أنييلي يستبعد إقامة الديربي الإيطالي في الجنوب February 24, 2020 18:44 الاتحاد الإيطالي يتقدم بطلب اللعب من دون جمهور February 24, 2020 14:26 الدوري الإيطالي : أفضل 5 أهداف - الجولة 25 February 24, 2020 12:05 الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يعقد اجتماعاً طارئاً February 23, 2020 19:56 الدوري الإيطالي: فوز رباعي لروما واشكال جماهيري