تأجيل مباريات الدوري الإيطالي بسبب فيروس "كورونا"

February 29, 2020 12:26 تأجيل كل مباريات الدوري الإيطالي التي كان من المقرر إقامتها دون جمهور ومن بينها قمة يوفنتوس وإنتر إلى 13 مايو المقبل.