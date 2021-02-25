تأجيل مباراة تورينو وساسوولو بسبب كورونا

وقالت الرابطة في بيان إلى أنه أعيدت جدولة المباراة المنضوية ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري، إلى يوم الأربعاء في 17 آذار/مارس المقبل.

وكان نادي تورينو أوقف تمارينه منذ يوم الثلاثاء بعد اكتشاف حالات إيجابية بفيروس كورونا في صفوفه.

وسارعت السلطات الصحية المحلية إلى إغلاق مركز تدريب تورينو وعزل اللاعبين في حجر صحي، فيما أشارت تقارير صحافية إلى إصابة سبعة لاعبين واثنين من الجهاز التدريبي بفيروس كورونا.

ولم يشر النادي إلى عدد أو هوية اللاعبين المصابين.

ولتعذّر إجراء التدريبات، تبدو مباراة تورينو المرتقبة أمام لاتسيو في روما الثلاثاء، مهددة أيضاً.

وهذه هي المرة الثانية التي تؤجل فيها الرابطة مباراة بسبب فيروس كورونا الموسم الحالي.

ولتجنب التأجيل المتكرر، تلتزم الرابطة قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي تنص على إقامة المباراة بتوفر 13 لاعباً من ضمنهم حارس المرمى.