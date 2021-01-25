بيولي يطالب بالرد السريع أمام إنتر



وتجرّع ميلان أكبر هزيمة له هذا الموسم بعد الخسارة 3-صفر أمام المنافس القادم من منطقة بيرغامو على ملعب سان سيرو يوم السبت لكنه

يبقى متفوقاً بنقطتين على إنتر ميلان في صدارة الدوري.

ولم يجد بيولي متسعاً من الوقت لتقييم الأداء قبل مواجهة إنتر في دور الثمانية لكأس إيطاليا الثلاثاء والتي ستكون تجربة قوية قبل مواجهة بين الغريمين في قمة ميلانو بالدوري في 21 فبراير .

وقال بيولي لمحطة ميلان التلفزيونية اليوم الإثنين: "مباراة القمة التالية بعد شهر وسنخوض مباريات مهمة أخرى قبلها لذلك أتعامل مع مباراة الغد على أنها مجرد مباراة في الكأس وهي مباراة مهمة في دور الثمانية نتطلع لخوضها بأفضل صورة ممكنة".

وتابع: "نرغب في تقديم عرض طيب للوصول بعيداً في هذه البطولة".

وقدم ميلان واحدة من أسوأ عروضه هذا الموسم على ملعبه أمام أتالانتا بعد أن تلاعب به الفريق الزائر ليتجرع الهزيمة الثانية له في الدوري هذا الموسم.

وقال بيولي: "لم أنم بعد مشاهدة إعادة للمباراة، من واجبات عملي التحدث إلى الفريق في اليوم التالي، يخاصمني النوم بعد المباريات بغض النظر عن المكسب أو الخسارة لأني أفكر في الأمور التي يجب مناقشتها مع الفريق، لم أجد متسعاً من الوقت حيث نخوض مباريات كثيرة ولذا أطالب الفريق برد سريع".