بيولي يريد استمرار الشراكة مع إبراهيموفيتش في ميلان

يأمل ستيفانو بيولي العمل مع زلاتان إبراهيموفيتش في ميلان مرة أخرى الموسم المقبل، بعد أن عاد المهاجم المخضرم إلى الروسونيري في صفقة قصيرة المدى في كانون الثاني/ يناير فسجل سبعة أهداف وصنع 4 ضمن 16 مباراة شارك فيها في الدوري الإيطالي.

وقالت عدد من التقارير الصحفية أن زلاتان ممكن أن يتحول إلى بولونيا، لكن تقارير أخرى رجحت عودته إلى موطنه السويد.

وقال اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً هذا الأسبوع إنه لا يزال غير متأكد مما سيحدث، لكن بيولي - الذي وقع عقداً جديداً حتى عام 2022 يوم الأربعاء بعد أن اختار ميلان عدم متابعة صفقة لجلب الألماني رالف رانجنيك - يشعر أن اختيار المدرب للموسم المقبل يمكن أن يؤثر على إبراهيموفيتش للبقاء في ميلانو.

وقال بيولي بعد تعادل ميلان 1-1 مع أتالانتا يوم الجمعة "المساهمة التي قدمها لنمونا واضحة. آمل أن أعمل معه مرة أخرى، ولكن لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يجب وضعها على الطاولة".

وتابع: "ليس هناك من شك في حقيقة أنه لا يزال على ما يرام ويمكنه الاستمرار ، لكن ذلك يعتمد على العديد من الجوانب المختلفة".

وختم حديثه بالشق المتعلق بإبرا "أعتقد أنه والنادي لم يتحدثا بعد. لم يكن هناك أي يقين بشأن من سيكون المدرب، وأعتقد أن المحادثات لم يتم ترتيبها لهذا السبب".