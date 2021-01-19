بيولي: "ماندزوكيتش سيمنح سلاحاً إضافياً لميلان"

قال بيولي بعد فوز فريقه على كالياري (2-0) ليوسع الفارق في الصدارة إلى 3 نقاط مع أقرب مطارديه انتر: "أنا سعيد، هذا سلاح إضافي، مجدداً، أصبح النادي طموحاً، قدوم ماندزوكيتش يصب في هذا الاتجاه، قد نتعرض لإصابات بفيروس كورونا المستجد، سنحتاج للكثير من اللاعبين".

وتابع في تصريحات تلفزيونية بعد انتهاء المرحلة 18 من "سيري أ": عندما اقترح النادي علي ماندزوكيتش وافقت فوراً، فهو يبحث دوماً عن الفوز، متحفز ويمنحنا حلولاً إضافية".

وأوضح أنّ لاعب يوفنتوس وبايرن ميونيخ الألماني السابق البالغ 34 عاماً يحتاج إلى الوقت لاستعادة لياقته، إذ بقي من دون ناد منذ الصيف الماضي.

تابع بيولي: "هناك مباريات كثيرة بين الدوري/الكأس، الدوري الأوروبي. ستحصل مداورة دون شك".

وكان المهاجم الرئيس في ميلان السويدي العملاق زلاتان إبراهيموفيتش قد غاب عن نحو 15 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، بعد إصابته بكورونا وتعرضه للإصابات.

وبحسب الصحف المحلية، سيرتبط ماندزوكيتش حتى نهاية الموسم مع النادي اللومباردي.

وكان وصيف بطل العالم مع منتخب بلاده في عام 2018 قد ترك يوفنتوس في كانون الاول/ديسمبر 2019 للانضمام إلى الدحيل القطري قبل أن يفترق عن الأخير الصيف الماضي بعد أشهر قليلة.