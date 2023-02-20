بيولي أفضل مدرب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي من قبل beIN SPORTS February 20, 2023 13:40 اختارت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم ستيفانو بيولي مدرب ميلان حامل لقب الدوري أفضل مدرب عن الموسم الماضي. Reuters ستيفانو بيولي ميلان رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم السابق روما يهزم فيرونا ويرتقي إلى ال اقرأ التالي - آخر الأحداث February 20, 2023 13:40 بيولي أفضل مدرب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي February 19, 2023 23:07 روما يهزم فيرونا ويرتقي إلى المركز الثالث February 19, 2023 15:24 ليتشي يخطف الفوز من أرض أتالانتا February 18, 2023 22:52 إنتر يتجاوز عقبة أودينيزي بنجاح February 17, 2023 22:51 نابولي يعبر من مطب ساسولو بنجاح February 16, 2023 09:16 ساليرنيتانا يقيل مدربه للمرة الثانية في غضون شهر February 13, 2023 23:00 إنتر يسقط في فخ سامبدوريا February 12, 2023 23:08 نابولي يغرّد وحيداً في صدارة الدوري الإيطالي February 12, 2023 20:17 استفاقة يوفنتوس مستمرة February 12, 2023 15:53 إصابة الهولندي هاتيبور بتمزق في الرباط الصليبي