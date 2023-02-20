بيولي أفضل مدرب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي

من قبل beIN SPORTS February 20, 2023 13:40 اختارت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم ستيفانو بيولي مدرب ميلان حامل لقب الدوري أفضل مدرب عن الموسم الماضي.