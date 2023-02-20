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الدوري الإيطالي

بيولي أفضل مدرب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي

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اختارت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم ستيفانو بيولي مدرب ميلان حامل لقب الدوري أفضل مدرب عن الموسم الماضي.

Reuters
ستيفانو بيولي ميلان رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم
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