بيليغريني الى يوفنتوس

أعلن ناديا يوفنتوس حامل اللقب وروما انتقال المدافع الأيسر للثاني لوكا بيليغريني إلى صفوف الأول، والمدافع الأيسر للأول ليوناردو سبيناتزولا إلى صفوف الثاني.

وانضم بيليغريني الذي تكوَّن في روما، إلى يوفنتوس مقابل 22 مليون يورو. ووقع اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، عقدا لمدة أربع سنوات.

ولعب بيليغريني على سبيل الإعارة مع كالياري في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وتخلى يوفنتوس عن سبيناتزولا (26 عاما) إلى روما مقابل 29,5 مليون يورو. ووقع بدوره عقدا لمدة أربع سنوات.

ويملك سبيناتزولا خبرة في الملاعب وهو خاض سبع مباريات دولية.

بعدما لعب موسمين على سبيل الإعارة مع أتالانتا، لعب سبيناتزولا عدة مباريات في الموسم الماضي مع يوفنتوس. وتألق على الخصوص في مباراة إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي فاز فيها يوفنتوس على أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثية نظيفة.