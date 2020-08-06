بيع نادي روما إلى رجل أعمال أميركي مقابل 700 مليون دولار



واشترى فريدكين 54 عاماً أسهم النادي الإيطالي من رجل الأعمال مواطنه جيمس بالوتا 62 عاماً.

ذكر النادي في بيان: "يؤكد نادي روما أن اتفاقاً قد حصل الليلة بين إيه أس روما أس بي في، أل أل سي، المساهم الأكبر في روما أس بي ايه ومجموعة فريدكين بشأن بيع النادي".

تابع: "تُقدّر العملية بـ591 مليون يورو"، ويتوقع أن يتم التوقيع قبل نهاية آب/أغسطس الجاري.

واشترى بالوتا ثلثي أسهم النادي في 2012، لكنه استحوذ على الأسهم بأكملها منذ 2014.

ويتولى فريدكين الذي يتخذ من هيوستن مقراً له منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة فريدكين، وهي مجموعة تعمل بشكل خاص في قطاع السيارات، الفنادق وعالم الترفيه.

قال فريدكين في بيان: "جميعنا في مجموعة فريدكين سعداء باتخاذ خطوات لتكون جزءاً من هذا النادي والمدينة الأيقونية".

تابع: "نتطلع لإنهاء الصفقة في أسرع وقت ممكن، وندمج أنفسنا في عائلة روما".

وبحسب مجلة فوربس، تُقدّر ثروته بأكثر من أربعة مليارات دولار ليكون الرقم 504 على لائحة أثرياء العالم.

ويتوقع أن يتولى ابنه راين المهام الإدارية اليومية للنادي.

قال بالوتا: "في الشهر الماضي، أظهر دان وراين فريدكين التزاماً كاملاً بإنهاء الصفقة ونقل النادي إلى الأمام بطريقة إيجابية".

ولم يكن بالوتا الذي يتخذ من بوسطن مقراً له والقليل الظهور في العاصمة محبوباً لدى جماهير روما، خصوصاً في ظل إدارته ملفي أسطورتي النادي فرانشيسكو توتي ودانييلي دي روسي.

وكان مشروع بالوتا الأكبر بناء ملعب جديد للنادي في جنوب العاصمة، لكنه واجه تأخيراً لأسباب قانونية وبيروقراطية، ولا يزال ضمن مرحلة التخطيط.