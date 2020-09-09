بيريزيتش يعود إلى إنتر محملاً بالدروع

وقضى بيريزيتش موسماً مذهلاً مع النادي البافاري 2019-2020 إذ حقق معه الثلاثية الرهيبة الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.

وخاض بيريزيتش 35 مباراة مع العملاق البافاري سجل 8 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة.

ويرتبط بيريزيتش (31 عاماً) بعقد مع النيراتزوري حتى عام 2022.

ℹ️ Ivan #Perisic will return to Inter Milan after his one-year loan spell.



Thank you for everything, Ivan! 🙏#MiaSanMia pic.twitter.com/2R7QgDsfrG — CHAMPIONS OF EUROPE 🏆 (@FCBayernEN) September 9, 2020

وقال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ لموقع النادي البافاري: "لقد تعامل إيفان بإحترافية عالية خلال العام الماضي وكان لاعباً مهماً في فريقنا ولعب دوره في الفوز بالدوري والكأس ودوري الأبطال. نتمنى له كل التوفيق للمستقبل".

أما مدرب بايرن هانسي فليك فقال: "أود أن أشكر إيفان على أدائه ومساهمته في الفوز بالثلاثية. كنا سعداء للغاية بالعمل معه. يمكنك أن ترى ما يملكه إيفان من مهارات، لا سيما في نهائيات دوري أبطال أوروبا في لشبونة".