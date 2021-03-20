بيرلو يعلّق على شائعات رحيل رونالدو عن يوفنتوس

وأثيرت التكهنات بشأن مستقبل أفضل لاعب في العالم خمس مرات بعد خروج يوفنتوس من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني توالياً.

وقال بيرلو قبل المباراة ضد ضيفه بينيفينتو في الدوري المقررة الأحد: "حتى الآن، لم نفكر بالموضوع، يتبقى عام على انتهاء عقد كريستيانو معنا ونحن سعداء بذلك".

وتابع الدولي الايطالي السابق المتوج بكأس العام 2006: "نحن نركز على نهاية الموسم، لقد سجل الكثير من الأهداف وإمكاناته أبعد من أن تناقش".

وفتح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الباب أمام عودة "الدون" إلى فريق العاصمة الإسبانية، معتبراً أنّ ذلك "محتمل".

ووجّه رونالدو (36 عاماً) رسالة إلى جماهير يوفنتوس عبر إنستاغرام بعد أن اختير أفضل لاعب في الدوري الإيطالي للموسم الفائت من قبل رابطة اللاعبين.

ووعد أفضل هداف في الدوري هذا الموسم (23) في المنشور جماهير البيانكونيري: "أننا سنواصل العمل حتى اليوم الأخير لأننا نملك سوياً أسباب للاحتفال هذا الموسم".

ويحتل يوفنتوس بطل إيطاليا المركز الثالث في "سيري أ" بفارق 10 نقاط عن إنتر المتصدر، لكنه يملك مباراة مؤجلة.