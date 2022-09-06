بولونيا يقيل مدربه ميهايلوفيتش

وأصدر بولونيا بيانا جاء فيه "اليوم، تنتهي علاقة احترافية بين بولونيا وسينيتسا ميهايلوفيتش. هذا القرار بات محتما على الرغم من الروابط العاطفية التي نسجها مع النادي والمدينة ككل على مدى السنوات الثلاث ونصف المليئة بالشغف والأحداث الدراماتيكية".

ويحتل بولونيا المركز السادس عشر في الدوري المحلي حاليا برصيد 3 نقاط من أصل 15 ممكنة.

وحسب صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، فان لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب إيطاليا السابق تياغو موتا الذي لا يشرف على أي فريق منذ رحيله عن تدريب سبيتسيا في نهاية الموسم الماضي، هو المرشح لخلافة ميهايلوفيتش الذي بات أول مدرب يقال من منصبه هذا الموسم.

