بولونيا يقيل فيليبو إينزاغي ويعين الصربي ميهايلوفيتش

ولم ترق الخسارة القاسية التي تعرض لها بولونيا الأحد على ملعبه أمام فروزينوني صاحب المركز قبل الأخير صفر-4 لمالك النادي، الكندي جوي سابوتو.

ولم يحقق بولونيا بقيادة إينزاغي (45 عاما) سوى فوزين على روما وأودينيزي في أيلول/سبتمبر، وهو يقبع في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة أمام فروزينوني وبفارق نقطة واحدة عنه.

وشكر بولونيا إينزاغي، المدرب السابق لميلان، على "العمل الذي قام به بشغف ومهنية" منذ قدومه في حزيران/يونيو 2018.

وأضاف النادي أن المدرب السابق لبولونيا ميهايلوفيتش وقع عقدا حتى 30 حزيران/يونيو، مع خيار التمديد له لموسم 2019-2020.

وبدأ ميهايلوفيتش (49 عاماً) مسيرته التدريبية مساعداً لمدب المنتخب الإيطالي حالياً روبرتو مانشيني، في إنتر ميلان عام 2006، ثم تولى الإشراف على بولونيا في موسم 2008-2009.

وكان مدرب منتخب صربياً السابق اقيل من تدريب سبورتينغ البرتغالي في حزيران/يونيو الماضي بعد سبعة أيام فقط من العمل معه، لكنه يملك تجربة واسعة في إيطاليا حيث أشرف على أندية فيورنتينا وكاتانيا وسمبدوريا وميلان وتورينو.

وأمضى الدولي السابق في منتخب يوغوسلافيا، معظم مسيرته كلاعب في الدوري الإيطالي مع روما، سمبدوريا، لاتسيو وانتر ميلان.

وأحرز بولونيا لقب بطل الدوري الإيطالي سبع مرات آخرها عام 1964.



