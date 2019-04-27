بولونيا يقلب الطاولة على إمبولي ويعقد مهمته

حقق فريق بولونيا فوزاً صعباً على ضيفه إمبولي بثلاثة أهداف مقابل هدف، السبت في المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم

استهل إمبولي المباراة بقوة وتمكن من التقدم عن طريق ماركو باجاك في الدقيقة 17 وانتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف (1-0)، ومع انطلاق الشوط الثاني انتفض بولونيا وتمكن من إدراك التعادل عن طريق روبيرتو سوريانو في الدقيقة 52 ثم أضاف ريكاردو أورسوليني الهدف الثاني في الدقيقة 83 قبل أن يختتم نيكولا سانسوني التسجيل بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.

وبذلك أصبح رصيد بولونيا 37 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتاً بينما تجمد رصيد إمبولي عند 29 نقطة في المركز الثامن عشر.