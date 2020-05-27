بولونيا يعلن الاشتباه في إصابة أحد أعضاء جهازه الفني بكورونا

وكتب بولونيا في بيان له أن "الجولة الأخيرة من الفحوصات التي خضعت لها مجموعة الفريق كشفت عن حالة يشتبه في أنها إيجابية لفيروس كوفيد-19 على أحد أعضاء الجهاز الفني".

وأضاف النادي صاحب المركز العاشر في الدوري قبل توقفه في آذار/مارس الماضي بسبب الفيروس أنه "في انتظار المزيد من التطورات وكإجراء وقائي، سيستأنف الفريق اعتباراً من الغد التدريبات الفردية وفي أوقات مختلفة، دون استخدام المرافق المشتركة".

وختم "إذا تم تأكيد هذه الحالة الإيجابية، فسيتم وضع الفريق (اللاعبون والجهاز الفني) في الحجر الصحي".

ويأتي هذا الإعلان عشية لقاء بين وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا والهيئات المسؤولة عن كرة القدم الإيطالية والذي سيتم في نهايته الإعلان عما إذا كانت المنافسات ستستأنف من عدمها، وفي حال الموافقة على العودة تحديد موعدها.

وتوقفت منافسات الدوري الإيطالي منذ التاسع من آذار/مارس الماضي. وتتدرب الفرق بشكل فردي منذ الرابع من الشهر الجاري، وأعطى سبادافورا في 19 الشهر الحالي الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات الجماعية، لكن الأندية ستنتظر حتى الخميس لمعرفة ما اذا كان من الممكن استئناف الموسم من عدمه.