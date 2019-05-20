بولونيا يضمن البقاء في دوري الدرجة الأولى الإيطالي



وكان لاتسيو الطرف الأفضل في الشوط الأول ونجح في ترجمة سيطرته إلى هدف لمهاجمه الأرجنتيني خواكين كوريا عندما تلقى كرة من البرازيلي لوكاس ليفا، فهيأها لنفسه بالكعب متلاعباً بالدفاع فانفرد بالحارس ولعبها بيمناه على يمينه (14).



وضغط بولونيا مطلع الشوط الثاني وسجل هدفين في دقيقتين عبر أندريا بولي بتسديدة بيسراه من زاوية صعبة إثر تمريرة من الأرجنتيني رودريغو بالاسيو (50) وماتيا ديسترو بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة إثر تمريرة من بالاسيو أيضاً (52)، قبل أن يدرك الأنغولي كيسانغا بارتولوميو جاسينتو التعادل للاتسيو في الدقيقة 59 بتسديدة بيمناه إثر تمريرة من تشيرو إيموبيلي.

ومنح ريكاردو أورسوليني التقدم لبولونيا في الدقيقة 63 من مسافة قريبة عندما استغل رأسية ديسترو عقب ركلة ركنية، لكن البديل الصربي ميلينكوفيتش-سافيتش أدرك التعادل للاتسيو في الدقيقة 80 من ركلة حرة مباشرة أسكنها الزاوية اليمنى للحارس البولندي شسكوروبسكي.

وحقق بولونيا الأهم بانتزاعه نقطة التعادل لأنها ضمنت له البقاء بين الكبار بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة بفارق أربع نقاط أمام جنوى الثامن عشر المهدد باللحاق بكييفو وفروزينوني إلى الدرجة الثانية.

في المقابل، رفع لاتسيو المنتشي بتتويجه بلقب كأس إيطاليا على حساب أتالانتا، رصيده إلى 59.