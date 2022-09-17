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الدوري الإيطالي

بولونيا يستهل مشواره مع موتا بخسارة

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استهل بولونيا مشواره مع مدربه الجديد تياغو موتا بخسارة أمام ضيفه إمبولي صفر-1 السبت في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

Reuters


وسجل فيليبي باندينيلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75.

وكان بولونيا عيَّن موتا على الإدارة الفنية لفريقه خلفاً للصربي سينيتسا ميهايلوفيتش المقال من منصبه بعد فشل الفريق في الفوز في أي من مبارياته الخمس الأولى هذا الموسم.

وهي الخسارة الثالثة لبولونيا هذا الموسم مقابل فوز واحد وثلاثة تعادلات فتجمد رصيده عند ست نقاط، فيما حقق إمبولي فوزه الأول هذا الموسم مقابل أربع تعادلات وخسارتين.

وعمق سبيتسيا جراح ضيفه سمبدوريا عندما تغلب عليه 2-1.

وكان سمبدوريا البادئ بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة الحادية عشرة عبر عبد الحميد صابيري، بيد أن فرحة الأخير لم تدم سوى دقيقة واحدة حيث أدرك سبيتسيا التعادل بفضل النيران الصديقة عندما سجل المدافع الكولومبي جيسون موريو بالخطأ في مرمى فريقه (12).

ومنح الأنغولي مبالا نزولا هدف الفوز لسبيتسيا في الدقيقة 72.

وهو الفوز الثاني لسبيتسيا هذا الموسم فرفع رصيده إلى ثماني نقاط فيما مني سمبدوريا بخسارته الخامسة مقابل تعادلين فتجمد رصيده عند نقطتين.
                  

الدوري الإيطالي إمبولي بولونيا تياغو موتا
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