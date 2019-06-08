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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

بولونيا يجدد عقد مدربه ميهايلوفيتش

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كافأ نادي بولونيا الإيطالي مدربه الصربي سينيسا ميهايلوفيتش الذي انقذه بمعجزة من الهبوط الى الدرجة الثانية، بتجديد عقده لثلاث سنوات إضافية تنتهي في حزيران/يونيو 2022.

AFP

وأشارت تقارير صحافية الى أن المدرب الصربي البالغ من العمر 50 عاما سيتقاضى أجرا سنويا قدره مليوني يورو.

وقال رئيس النادي جوي سابوتو "إنها لحظة مهمة في تاريخ النادي. العقد مع سينيسا هو ركيزة لبرنامج فني طموح".

واستلم ميهايلوفيتش مهمته في كانون الثاني/يناير الماضي خلفا لفيليبو إينزاغي، ونجح في انتشال الفريق من وضعية ميؤوسة بعد ان حقق فوزين فقط في أول 21 مباراة في الدوري المحلي قبل أن ينجح بالصعود به الى المركز العاشر في نهاية الموسم.

وسبق لميهالوفيتش أن أشرف على تدريب بولونيا لفترة ستة اشهر في موسم 2008-2009.

يذكر ان بولونيا توج ببطولة إيطاليا 7 مرات آخرها عام 1964.

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