بولونيا يجدد عقد مدربه ميهايلوفيتش

وأشارت تقارير صحافية الى أن المدرب الصربي البالغ من العمر 50 عاما سيتقاضى أجرا سنويا قدره مليوني يورو.

وقال رئيس النادي جوي سابوتو "إنها لحظة مهمة في تاريخ النادي. العقد مع سينيسا هو ركيزة لبرنامج فني طموح".

واستلم ميهايلوفيتش مهمته في كانون الثاني/يناير الماضي خلفا لفيليبو إينزاغي، ونجح في انتشال الفريق من وضعية ميؤوسة بعد ان حقق فوزين فقط في أول 21 مباراة في الدوري المحلي قبل أن ينجح بالصعود به الى المركز العاشر في نهاية الموسم.

وسبق لميهالوفيتش أن أشرف على تدريب بولونيا لفترة ستة اشهر في موسم 2008-2009.

يذكر ان بولونيا توج ببطولة إيطاليا 7 مرات آخرها عام 1964.