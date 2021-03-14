بولونيا يتجاوز سامبدوريا ويحسن مركزه

صالح بولونيا جماهيره بالفوز على ضيفه سامبدوريا 3-1 اليوم الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية بولونيا كل من الغامبي موسى بارو والسويدي فانبيرغ وسوريانو (27 و41 و70) في المقابل تكفل كوالياريلا بتسجيل هدف الضيف الوحيد (37).

ورفع بولونيا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتاً فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند 32 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويبتعد كل من بولونيا وسامبدوريا بفارق مريح عن مناطق الهبوط، إذ يملك تورينو الثامن عشر 20 نقطة وكذلك يبدو من الصعب وصول إي منهما لمركز مؤهل إلى البطولات الأوروبية.