بوفون يعادل رقم مالديني !



شارك الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون (41 عاما) للمرة الثانية على التوالي في التشكيلة الأساسية لفريق "السيدة العجوز" في الدوري الإيطالي، مع استمرار إصابة الحارس البولندي تشيشني، ما أضاف إلى رصيد أرقامه القياسية رقمين جديدين لتخليد ذكراه في تاريخ كرة القدم الإيطالية.

وعادل بوفون الرقم القياسي لقائد ميلان السابق باولو مالديني بعدد المباريات التي خاضها لاعب في الـ"سيري أ" (647 مباراة)، كما أصبح الأكثر تمثيلا ليوفنتوس في الدرجة الأولى (479 مباراة) متخطيا بذلك الرقم القياسي السابق لأسطورة الفريق المهاجم أليساندرو دل بييرو (478 مباراة)، علما أن الحارس التاريخي بدأ مسيرته مع بارما وخاض معه 168 مباراة، كما خاض 17 مباراة مع باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم الماضي.

