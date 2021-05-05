بوفون لـbeIN SPORTS: "سأغادر يوفنتوس في نهاية الموسم" من قبل beIN SPORTS May 5, 2021 18:59 أكد الحارس المخضرم جانلويجي بوفون لـbeIN SPORTS اليوم الأربعاء بأنه سيغادر يوفنتوس في نهاية الموسم. Reuters يوفنتوس الدوري الإيطالي جانلويجي بوفون السابق كابيلو يحذّر مورينيو من الضغوط اقرأ التالي آخر الأحداث May 5, 2021 18:59 بوفون سيغادر يوفنتوس في نهاية الموسم May 5, 2021 12:59 كابيلو يحذّر مورينيو ! May 5, 2021 09:46 الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 34 May 4, 2021 15:18 مورينيو مدرباً لروما ابتداء من الموسم المقبل May 4, 2021 12:22 روما يعلن رحيل فونسيكا مع نهاية الموسم الحالي May 3, 2021 23:15 بارما يلحق بكروتوني الى الدرجة الثانية May 3, 2021 15:16 إنتر كونتي يذكر الجماهير بإنجازات 2010 May 3, 2021 12:14 أشرف حكيمي ركيزه أساسية أسهمت في تتويج إنتر May 2, 2021 20:03 رونالدو يقود يوفنتوس لفوز ثمين على أودينيزي May 2, 2021 18:28 بعد طول انتظار... ساحة الدومو ترتدي ألوان إنتر