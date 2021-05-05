بوفون لـbeIN SPORTS: "سأغادر يوفنتوس في نهاية الموسم"

من قبل beIN SPORTS May 5, 2021 18:59 أكد الحارس المخضرم جانلويجي بوفون لـbeIN SPORTS اليوم الأربعاء بأنه سيغادر يوفنتوس في نهاية الموسم.