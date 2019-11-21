بطولة إيطاليا: ميلان يغازل إبراهيموفيتش بعقد لستة أشهر (تقارير)

وذكرت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" ومحطة "سكاي سبورتس" أن بطل أوروبا سبع مرات أجرى اتصالات مع مينو رايولا وكيل "إبرا"، بهدف ضمه لمدة ستة أشهر.

وأنهى ميلان الذي يملكه صندوق الاستثمار الأميركي "إليوت" الموسم الماضي في المركز الخامس، ليفشل بالتأهل إلى دوري الأبطال بتخلفه بنقطة واحدة عن جاره إنتر ميلان، لكنه حرم حتى من المشاركة في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لخرقه قواعد اللعب النظيف لدى الاتحاد الأوروبي للعبة.

ويعاني ميلان منذ بداية الموسم الحالي إذ يحتل المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، من 12 مباراة، بعد فوزه في أربع مباريات وتعادله في واحدة وخسارته في سبع أخريات.

ولعب إبراهيموفيتش (38 عاما) خلال موسمين مع ميلان 61 مباراة في الدوري المحلي سجل خلالها 42 هدفاً، وساعده على الفوز بآخر لقب له في الدوري المحلي.

وسبق لإبراهيموفيتش أن لعب في فرق مالمو السويدي (1999-2001)، أياكس أمستردام الهولندي (2001-2004)، يوفنتوس الإيطالي (2004-2006)، إنتر ميلان الإيطالي (2006-2009)، برشلونة الإسباني (2009-2010)، ميلان الإيطالي (2010-2012)، باريس سان جيرمان الفرنسي (2012-2016)، مانشستر يونايتد الإنكليزي (2016-2018)، وكانت المحطة الأخيرة في لوس أنجليس غالاكسي الأميركي في الموسمين الماضيين، حيث سجل 52 هدفاً في 56 مباراة.

وأعلن ابراهيموفيتش الأربعاء الماضي مغادرته لفريقه الأميركي دون أن يشير إلى وجهته المقبلة أو إمكانية اعتزاله اللعب، حيث نشر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر قال فيها "لقد جئت، لقد رأيت، لقد فزت، شكرا لك غالاكسي على إعادتي إلى الحياة، وبالنسبة لعشاق الفريق، أردتم زلاتان، أعطيتكم زلاتان، على الرحب والسعة، تستمر القصة... الآن، عودوا إلى مشاهدة البيسبول".

