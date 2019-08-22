بطولة إيطاليا: "مرسوم النمو" يقلص ضرائب الأندية

هل انتقل دي ليخت ولوكاكو وبالوتيلي إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل المشرّعين الطليان؟ اعتمد مجلس النواب في نهاية حزيران/يونيو، قبل افتتاح فترة الانتقالات الصيفية، مجموعة تدابير تحفيزية للاقتصاد تُسمى "مرسوم النمو"، ساهمت بمساعدة اندية كرة القدم من الناحية الضريبية.

تم توسيع المادة الخامسة من هذا المرسوم، المخصصة أساسا لـ"عودة العقول"، عبر نظام ضريبي مناسب مُنح لفئات معينة من أصحاب الشهادات لتشمل المهن الرياضية.

في الواقع، يسمح هذا البند للطليان أو الاجانب الذين يستقرون في إيطاليا بعد سنتين على الأقل في الخارج ويلتزمون بالبقاء سنتين على الاقل ولمدة اقصاها خمس سنوات الاستفادة من شروط ضريبية تفضيلية.

وبدءا من العام 2020، سيتم إعفاء 50% من دخلهم من الضرائب، فيما يبقى النصف الآخر خاضعا لضريبة بنسبة 43%. وقبل تعديل في اللحظة الأخيرة، كان من المتوقع خضوع 30% فقط من العائدات للضرائب.

وفي حالة لاعبي كرة القدم الذين يتم التفاوض بشأن رواتبهم الصافية، تبدو الأندية من أكبر المستفيدين، وقد أشارت الى هذا الموضوع صحيفة "ال بايس" الإسبانية اليومية في تقرير بعنوان "الدوري الإيطالي ملاذ ضريبي".

يرى المحامي انتونيو لونغو عضو مكتب "دي ال اي" في تصريح لموقع "كالتشو إي فينانتسا" المتخصص "هذا تدبير قد يكون له آثار ملموسة جدا على الميزانيات المالية للاندية وحجم أجورها، وعامل تزداد أهميته في ما يتعلق باللعب المالي النظيف".

وبحالة ماتيس دي ليخت، فان المدافع الهولندي الشاب القادم الى يوفنتوس مقابل 75 مليون يورو، سيوفر على عملاق تورينو نحو 4 ملايين يورو سنويا بفضل المرسوم الجديد، وفقا لحسابات "دي ال اي".

ينال دي ليخت راتبا صافيا يبلغ 8 ملايين يورو سنويا، وكان بطل الدوري سيدفع 14 مليونا اجماليا فيما انخفض هذا المبلغ إلى 10,1 مليون يورو مع المرسوم الجديد.



ضريبة ثابتة

وبالطريقة عينها، ينال المدافع الاوروغوياني دييغو غودين 6,75 ملايين يورو سنويا مع ناديه الجديد انتر، ما يعني انفاق "نيراتسوري" 8,5 ملايين يورو بدلا من 11,8 مليونا قبل القانون الجديد.

يطبق نظام "الترحيل" هذا في فرنسا، لكن على جزء أصغر من الراتب وبشروط أكثر صرامة. ويُذكّر أيضا بـ"قانون بيكهام" الذي بدأ تطبيقه مطلع الألفية الثالثة في اسبانيا وكان النجم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام من اوائل المستفيدين منه بعد انضمامه إلى ريال مدريد.

قدّرت الصحف المحلية ان هذا التدبير الجديد ساهم بإعادة المهاجم المشاغب ماريو بالوتيلي إلى الدرجة الأولى حيث سيحمل ألوان بريتشيا المتواضع، أو بانضمام البلجيكي روميلو لوكاكو إلى انتر والفرنسي فرانك ريبيري إلى فيورنتينا.

تبدو المعطيات مشابهة بالنسبة للمدربين، وقد يستفيد انتر في ما يخص راتب مدربه الجديد انتونيو كونتي العائد بعد موسمين في انكلترا. ولن يكون بمقدور ماوريتسيو ساري، المدرب الجديد ليوفنتوس، الاستفادة منه لأنه أمضى موسما يتيما مع تشلسي الإنكليزي.

لكن على المستفيد من هذا القانون تسديد "مساهمة تضامن" بنسبة 0,5 في المئة من راتبه الخاضع للضريبة لتطوير كرة القدم لدى الشباب.

في المقابل، لا يمكن الجمع بين هذه الميزة الضريبية ونظام آخر يرجع تاريخه إلى العام 2017، والذي يستفيد منه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القادم إلى يوفنتوس الصيف الماضي.

يتعلق الأمر بـ"ضريبة ثابتة" تسمح للمكلّفين بدفع ضريبة ثابتة من العائدات المكتسبة في الخارج، على غرار عقود الرعاية، قدرها مئة ألف يورو سنويا.