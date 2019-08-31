بطولة إيطاليا: كالياري يضم الأرجنتيني سيميوني من فيورنتينا

أعلن نادي كالياري الإيطالي لكرة القدم انضمام المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني الى صفوفه آتيا من فيورنتينا، في صفقة تشمل استعارة مع خيار الشراء الإلزامي، من المقرر أن تبقيه في صفوفه لفترة خمسة أعوام.

وأشار نادي جزيرة سردينيا الى أن اللاعب البالغ 24 عاما، وهو نجل دييغو سيميوني المدرب الحالي لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بات مرتبطا به بعقد يمتد حتى 30 حزيران/يونيو 2024.

وأوضح كالياري أنه بات يحظى بانضمام اللاعب الذي نشأ في صفوف الفئات العمرية لريفر بلايت الأرجنتيني، "بمهاجم شاب، شرس وديناميكي"، معتبرا أنه سيكون "جزءا مهما" من تشكيلة الفريق في الفترة المقبلة.

وبرز اسم سيميوني في إيطاليا بعد انضمامه الى صفوف جنوى عام 2016، وسجل 14 هدفا في 37 مباراة مع الفريق، ما لفت أنظار فيورنتينا الذي تعاقد معه في العام التالي، ليحمل ألوانه في 80 مباراة على مدى موسمين، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 11 تمريرة حاسمة.

الى ذلك، خاض اللاعب خمس مباريات دولية مع المنتخب الأرجنتيني.