بطولة إيطاليا: فوز شرفي لتورينو على لاتسيو

حقق تورينو فوزا شرفيا الأحد على لاتسيو 3-1 في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم الذي سبق ليوفنتوس حسم لقبه للمرة الثامنة تواليا الشهر الماضي.

ورفع تورينو رصيده الى 63 نقطة في المركز السابع متساويا نقاطا مع روما السادس الذي يلعب لاحقا مع بارما. أما لاتسيو فبقي رصيده 59 نقطة في المركز الثامن لكنه سيشارك في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لفوزه بكأس ايطاليا على اتالانتا 2-صفر في النهائي.

وتقدم تورينو بهدفين للإسباني ياغو فالكي (51) والصربي ساشا لوكيتش (53) قبل أن يرد تشيرو إيموبيلي بهدف لفريق العاصمة الإيطالية، لكن الكلمة الأخيرة كانت لتورينو الذي حسم له لورنزو دي سيلفستري النتيجة نهائيا في صالحه (80).

وتستكمل مباريات المرحلة في وقت لاحق اليوم، وسيكون أبرزها حلول يوفنتوس ضيفا على سمبدوريا في المباراة الأخيرة للمدرب ماسيميليانو أليغري على رأس الإدارة الفنية لفريق "السيدة العجوز"، بينما يتواصل الصراع بين أربع فرق على المركزين الثالث والرابع (آخر مركزين مؤهلين الى دوري الأبطال)، بين أتالانتا (الثالث مع 66 نقطة) وانتر ميلان الرابع (66) وميلان الخامس (65) وروما السادس (63).

ويستضيف أتالانتا الباحث عن مشاركة أولى في المسابقة القارية الأم، ساسوولو، بينما يستضيف إنتر ميلان إمبولي، وروما بارما، ويحل ميلان ضيفا على سبال.



