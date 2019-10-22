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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

بطولة إيطاليا: جنوى يقيل مدربه أندرياتسولي وموتا مرشح لخلافته

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أعلن نادي جنوى المتعثر في الدوري الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء أنه أقال مدربه أوريليو أندرياتسولي بعد ثماني مباريات فقط، ويبدو أن لاعبه الدولي السابق تياغو موتا مرشح لاستلام الإدارة الفنية وفقاً لتقارير صحفية متعددة في إيطاليا.

Reuters

وفاز الفريق الإيطالي بمباراة واحدة أمام فيورنتينا في الأول من أيلول/سبتمبر الماضي 2-1، وتعرض لخمس هزائم وتعادل مرتين أحدهما في المباراة الافتتاحية للدوري أمام روما 3-3، ما وضعه في المركز التاسع عشر قبل الأخير في لائحة الترتيب برصيد 5 نقاط.

وتعرّض جنوى الأحد لهزيمة مذلة أمام بارما 1-5، ما عجّل بإقالة أندرياتسولي (65 عاماً).

وسبق لموتا، البرازيلي الأصل ولاعب وسط منتخب إيطاليا السابق (37 عاما)، أن لعب مع الفريق خلال موسم 2008-2009، علماً بأنه مثل أيضا برشلونة الإسباني (2001-2007) ومواطنه أتلتيكو مدريد (2007-2008)، وإنتر ميلان الإيطالي (2009-2012) وباريس سان جيرمان الفرنسي (2012-2018)، وأشرف في الموسم الماضي على فريق تحت 19 عاما لنادي العاصمة الفرنسية.


 

جنوى تياغو موتا
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