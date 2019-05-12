بطولة إيطاليا: تورينو يبقى في المنافسة القارية بفوز على ساسوولو

بقي تورينو منافسا على مركز مؤهل الى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على الأقل للموسم المقبل، بفوز صعب على ساسوولو 3-2 الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ومع تبقي مرحلتين فقط على نهاية الموسم، واصل تورينو فرض نفسه بين المنافسين على المراكز المؤهلة الى المسابقتين القاريتين (الأربعة الأولى الى دوري الأبطال، والخامس والسادس الى يوروبا ليغ).

ويبدو تورينو منطقيا أقرب الى المنافسة على أحد المركزين المؤهلين الى يوروبا ليغ من دوري الأبطال، اذ أنه لا يزال بعيدا بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال، وذلك قبل خوض إنتر مباراته في هذه المرحلة الإثنين ضد ضيفه كييفو صاحب المركز الأخير، والذي حسم هبوطه الى الدرجة الثانية.

وبفوزه الأحد، تقدم تورينو للمركز السادس موقتا برصيد 60 نقطة، بفارق نقطتين خلف ميلان الخامس الذي فاز السبت على فيورنتينا 1-صفر، وبنقطة أمام روما السابع الذي يستضيف يوفنتوس البطل في وقت لاحق.

وواصل تورينو تحقيق النتائج الإيجابية في الفترة الماضية في الدوري، اذ فاز للمرة الثالثة (مع تعادل) في آخر أربع مباريات، وهو لم يخسر منذ المرحلة الثامنة والعشرين (أمام بولونيا 2-3) في 16 آذار/مارس.

وقلب تورينو الطاولة على ضيفه، بتسجيل هدفين سريعين في أواخر الشوط الثاني، مستغلا النقص العددي الذي عانى منه ساسوولو منذ الدقيقة 28، اذ طرد لاعبه المغربي مهدي بوربيعة بعد دقيقة من افتتاحه التسجيل، لنيله بطاقة صفراء أثناء الاحتفال، كانت الثانية له في المباراة.

وفي الشوط الثاني، تمكن أندريا بيلوتي من معادلة النتيجة لصالح تورينو في الدقيقة 56، قبل أن يتقدم ساسوولو عبر الإسباني بول ليرولا (71).

لكن ساسوولو انهار في دقيقة واحدة، اذ سجل سيموني زازا هدف التعادل في الدقيقة 81، وأضاف بيلوتي هدف الفوز في الدقيقة التالية.

وتقام في وقت لاحق الأحد أيضا مباريات سمبدوريا وضيفه إمبولي، وفروزينوني وأودينيزي، وسبال ونابولي، على أن تختتم المرحلة الإثنين بمباراة بولونيا وضيفه بارما، إضافة الى مباراة إنتر وكييفو.