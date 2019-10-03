بطولة إيطاليا: تأجيل مباراة ساسوولو بسبب وفاة رئيسه التاريخي



تأجلت مباراة بريشيا وساسوولو المقررة الجمعة في المرحلة السابعة من الدوري الايطالي لكرة القدم بسبب وفاة الرئيس التاريخي لساسوولو جورجو كوينتسي، بحسب ما أعلنت رابطة الدوري الخميس.

وتوفي كوينتسي الذي كان يرئس مجموعة "مابي" الصناعية الاربعاء عن 76 عاما بعد معاناة مع المرض، علما بان مجموعته كانت ترعى ايضا احد ابرز الفرق في عالم الدراجات الهوائية بين 1993 و2002.

وتبوأ منصب الرئاسة في ساسوولو منذ 2002، فشهد صعود الفريق من الدرجة الرابعة الى الاولى، بالاضافة الى مشاركته في بطولة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في موسم 2016-2017.

وستقام المباراة مع بريشيا في 18 كانون الاول/ديسمبر المقبل.