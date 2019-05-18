بطولة إيطاليا: اودينيزي يعزز حظوظه بالبقاء

عزز أودينيزي حظوظه بالبقاء في الدرجة الأولى بفوزه الصعب على ضيفه سبال 3-2 السبت في افتتاح المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبدا أودينيزي في طريقه لتحقيق فوز كاسح عندما أنهى الشوط الأول بثلاثية تناوب على تسجيلها البرازيلي سمير كايتانو دي سوزا (5) وستيفانو أوكاكو (31 و35)، لكن الضيوف ضربوا بقوة مطلع الشوط الثاني وسجلوا هدفين بواسطة أندريا بيتانيا (53) وماتيا فالوتي (59).

وهو الفوز الثاني على التوالي لأودينيزي والعاشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس عشر متساويا مؤقتا مع فيورنتينا وبولونيا وكالياري ومبتعدا بفارق 5 نقاط عن إمبولي صاحب المركز الثامن عشر المؤدي إلى الدرجة الثانية والذي يستضيف تورينو الأحد.

وسيضمن اودينيزي بقاءه في حال خسارة جنوى السابع عشر (36 نقطة) امام ضيفه كالياري لاحقا.

ويلعب لاحقا أيضا ساسوولو مع روما.

وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءات كييفو مع سمبدوريا، وبارما مع فيورنتينا، وميلان مع فروزينوني، ونابولي مع انتر ميلان، ويوفنتوس مع اتالانتا.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء لاتسيو مع بولونيا.

